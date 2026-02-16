Nilüfer'de Kaçak Yapılarla Mücadele Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer'de Kaçak Yapılarla Mücadele Sürüyor

16.02.2026 14:00  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Ürünlü Mahallesi’nde toplam bin 650 metrekarelik alanda yer alan üç kaçak yapıyı yıktı.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi ekipleri, Ürünlü Mahallesi'nde toplam bin 650 metrekarelik alanda yer alan üç kaçak yapıyı yıktı.

Nilüfer Belediyesi, kentin planlı gelişimini sürdürmek ve verimli tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasını engellemek amacıyla kaçak yapıyla mücadelesini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, hem rutin saha denetimlerinde tespit edilen hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda belirlenen yapılar için yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerini uyguluyor. Bu kapsamda belediye ekiplerinin son adresi Ürünlü Mahallesi oldu. Ekipler, mahallede tespit edilen üç ayrı kaçak yapı için sabah saatlerinde harekete geçti.

Yıkım programına alınan ilk yer, fabrika olarak kullanılan 600 metrekarelik bir yapı oldu. Yıkım öncesinde, işletme sahibinin mağduriyet yaşamaması için içeride bulunan makine ve üretim ekipmanları tahliye edildi. Malzemelerin zarar görmemesi için alınan önlemlerin ardından iş makineleri devreye girdi ve yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Ekipler daha sonra yine aynı mahalle sınırları içerisinde bulunan 600 metrekarelik bir başka kaçak yapıya müdahale etti. Bu yapı da ekiplerin çalışmasıyla tamamen yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

Ekipler son olarak Ürünlü Mahallesi'nde bulunan 450 metrekarelik bir yapıyı yıktı. Böylece gün içinde toplam bin 650 metrekarelik kaçak inşaat alanı ortadan kaldırılmış oldu.

Polis ve zabıta ekiplerinin çevrede aldığı geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yıkımlarda herhangi bir gerginlik veya olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer'de Kaçak Yapılarla Mücadele Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı

16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:51:02. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer'de Kaçak Yapılarla Mücadele Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.