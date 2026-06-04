Nisan ayı işsizlik oranı yüzde 8,2 oldu - Son Dakika
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Nisan ayı işsizlik oranı yüzde 8,2 oldu

04.06.2026 13:50
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nisan ayında işsizlik oranının yüzde 8,2 olarak gerçekleştiğini ve 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirterek, "İş gücümüzü artıracak, istihdamımızı güçlendirecek dinamik ve etkin politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nisan ayında işsizlik oranının yüzde 8,2 olarak gerçekleştiğini ve 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirterek, "İş gücümüzü artıracak, istihdamımızı güçlendirecek dinamik ve etkin politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayı işsizlik, istihdam ve işgücü verilerini değerlendirdi.

Işıkhan, işsizlik oranının 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirterek, iş gücünü artıracak ve istihdamı güçlendirecek politikaların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.

Nisan ayına ilişkin işsizlik verilerini paylaşarak, işsizlik oranının nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puanlık bir artış gösterdiğini ve geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,2 olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şöyle:

"İstihdam sayımız, aynı dönemde, 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,1 oldu. İşgücü sayımız, 35 milyon 34 bin kişi, işgücüne katılma oranımız ise yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. İşgücümüzü artıracak, istihdamımızı güçlendirecek dinamik ve etkin politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz."

En büyük hedeflerimizden birisi gençleri geleceğin teknolojilerine ve üretime yöneltmek, nitelikli beceriler kazanmalarını sağlayarak onları istihdama kazandırmaktır. Uyguladığımız GÜÇ gibi programlarımızın olumlu sonucu olarak bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalan gençlerde işsizlik oranı yüzde 14,5'e geriledi. Gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak kapsamlı ve bütüncül politikaları uygulamayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin çalışma hayatını geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak geliştireceğiz."

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nisan ayı işsizlik oranı yüzde 8,2 oldu - Son Dakika

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