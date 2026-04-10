Nisan'da Kar Yağışı İnegöl ve Domaniç'te

BURSA'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolunda nisan ayında yağan karla beyaza büründü.

İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolunda nisan ayında kar yağdı. İlkbaharın ortasında etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde kısa süreli beyaz örtü meydana getirdi. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte etkili olan yağış, Domaniç rampaları ve çevresindeki ormanı beyaza bürüdü. Nisan ayında görülmesi pek alışılmış olmayan kar yağışı, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yetkililer, sürücülere özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışının kısa süreli olduğu ve hava sıcaklıklarının yeniden artmasının beklendiği öğrenildi.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: Bursa,