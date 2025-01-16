Nizip Spor'dan Kaymakam Uğurlu'ya Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nizip Spor'dan Kaymakam Uğurlu'ya Ziyaret

Nizip Spor\'dan Kaymakam Uğurlu\'ya Ziyaret

Nizip Spor Kulübü, Kaymakam Uğurlu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek forma hediye etti.

16.01.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nizip Spor Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Dörtbudak ve üyeleri, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kulüp Başkanı Hamza Dörtbudak, Kaymakam Uğurlu'ya kulübe verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, takımın formasını hediye etti.

Nizip Spor'un gençlerin spora yönelmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Kaymakam Uğurlu, sporun sadece bir oyun değil disiplin, azim ve birliktelik olduğunu belirterek, "Bu anlamda Nizip Spor'un başarıları bizleri sevindiriyor. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Nizip Spor Kulübü Başkanı Hamza Dörtbudak ise ilçede spor kültürünü geliştirmek adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osman Uğurlu, Güncel, Yaşam, Nizip, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip Spor'dan Kaymakam Uğurlu'ya Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:12:52. #1.12#
SON DAKİKA: Nizip Spor'dan Kaymakam Uğurlu'ya Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.