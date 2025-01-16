Nizip Spor\'dan Kaymakam Uğurlu\'ya Ziyaret

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Nizip Spor Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Dörtbudak ve üyeleri, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kulüp Başkanı Hamza Dörtbudak, Kaymakam Uğurlu'ya kulübe verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, takımın formasını hediye etti.

Nizip Spor'un gençlerin spora yönelmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Kaymakam Uğurlu, sporun sadece bir oyun değil disiplin, azim ve birliktelik olduğunu belirterek, "Bu anlamda Nizip Spor'un başarıları bizleri sevindiriyor. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Nizip Spor Kulübü Başkanı Hamza Dörtbudak ise ilçede spor kültürünü geliştirmek adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.