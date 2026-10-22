NKÜ'den Gürdal, erkeklerde meme kanserinde genetik testin aileye katkısını anlattı - Son Dakika
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NKÜ'den Gürdal, erkeklerde meme kanserinde genetik testin aileye katkısını anlattı

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Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, erkeklerde de görülen meme kanserinde erken tanının önemli olduğunu, erkeklerin kitleyi yağ bezesi sanıp doktora gitmeyi erteleyebildiğini söyledi. Gürdal, erkek meme kanseri tanısında genetik testin ailede erken tanıya katkısı olabileceğini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, erkeklerde de görülebilen meme kanserinde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

Gürdal, AA muhabirine, meme kanserinin kadınlarda daha sık görülmesine rağmen erkeklerde de ortaya çıkabildiğini belirtti.

Kadınların farkındalık çalışmaları sayesinde memelerinde kitle fark ettiklerinde kanser ihtimalini değerlendirerek sağlık kuruluşlarına başvurduğunu ifade eden Gürdal, erkeklerin ise kitleyi yağ bezesi olarak düşünüp doktora gitmeyi erteleyebildiğini dile getirdi.

Erkeklerde meme dokusunun kadınlara göre daha küçük olduğuna işaret eden Gürdal, "Bu nedenle kitle büyüdüğünde cilde ya da arkadaki kasa yapışabiliyor. Eğer cilde veya kasa yapışırsa hastalığın evresi değişiyor. Böylece ilk geldiklerinde daha ileri evrelerde oluyorlar." diye konuştu.

Gürdal, "Biz istiyoruz ki erkeklerin de eline bir kitle gelirse mutlaka bundan şüphelenip doktora göstersinler. Bir erkekte meme kanseri varsa mutlaka genetik test yaptırmamız gerekiyor. Eğer erkek meme kanseri tanısı aldıysa bu erkekte genetik olarak mutasyon taşıma ihtimali var. Böylece ailesindeki kız çocuklarının, kardeşlerinin, ablalarının ve annesinin hayatına dokunup değiştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gürdal, genetik mutasyon saptanan kişilerde kanser gelişmeden önce risk azaltıcı tedavi seçeneklerinin de değerlendirilebildiğini vurguladı.

Genetik test sayesinde kız kardeşine de erken tanı konuldu

Meme kanserine 2018'de yakalanan 53 yaşındaki İlyas Akman da erken tanı sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Hastalığının ardından düzenli kontrollerini sürdürdüğünü ve akıllı ilaç tedavisi gördüğünü anlatan Akman, yaptırdığı genetik testin ailesi açısından da önemli sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Akman, genetik test sonrasında kız kardeşinin de risk açısından değerlendirilmesiyle meme kanseri tanısı aldığını ve erken teşhis sayesinde sağlıklı yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA
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