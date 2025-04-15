Tartışma yaratan pankartın ardından Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması - Son Dakika
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Tartışma yaratan pankartın ardından Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması

Tartışma yaratan pankartın ardından Sağlık Bakanlığı\'ndan \'normal doğum\' açıklaması

Sivasspor- Fenerbahçe maçı öncesinde açılan "Doğal olan normal doğum" pankartı tartışmaların fitilini ateşledi. Tartışmalar sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan, "Normal Doğum Eylem Planı"na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada planın, tıbbi zorunluluk olmadıkça yapılan sezaryenlerin önlenmesi, normal doğumun teşvik edilmesi ve bu yolla anne, bebek sağlığının korunması amacıyla hazırlandığı belirtildi.

15.04.2025 18:16
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleye ev sahibi takımın "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Pankartta "Tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğal olarak değildir" ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Teşviği: Sezaryen Oranlarını Düşürmek Hedefleniyor

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından "Normal Doğum Eylem Planı"na ilişkin bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada dünya genelinde sezaryen oranlarının artış gösterdiği; Brezilya'da sezaryen oranı yüzde 55'leri bulurken ABD'de bu oranın yüzde 31, Avrupa'da ise ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği belirtildi.

"HER 100 DOĞUMUN 61'İ SEZARYEN"

Türkiye'de sezaryen oranının son yıllarda büyük artış gösterdiği aktarılan açıklamada "2000'li yılların başında yüzde 20 civarında olan sezaryen oranları, 2013 itibarıyla yüzde 50'nin üzerine çıkmıştır. Günümüzde ise Türkiye'de her 100 doğumun 61'i sezaryen ile olmaktadır. Bu oran, dünya ortalamasının çok üzerindedir." ifadeleri kullanıldı.

"DSÖ, ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI AÇISINDAN YALNIZCA GEREKLİ DURUMLARDA YAPILMASINI ÖNERMİŞTİR"

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Gereksiz Sezaryenleri Azaltmak için Klinik Olmayan Müdahaleler Öneri Kılavuzu'na göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sezaryen oranlarının yüzde 10-15 civarında sürdürülmesini hedef olarak göstermiş, her ülkenin kendi içinde değerlendirilmesini ve hem anne hem de bebek sağlığı açısından sezaryenin yalnızca gerekli durumlarda yapılmasını önermiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından, tıbbi zorunluluk olmadıkça yapılan sezaryenlerin önlenmesi, normal doğumun teşvik edilmesi ve bu yolla anne-bebek sağlığının korunması amacıyla 'Normal Doğum Eylem Planı' hazırlanmıştır. Normal Doğum Eylem Planı kapsamında, sağlık personelinin eğitilmesi, toplum genelinde farkındalığın artırılması, doğum hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve doğum süreçlerinin dijital desteklerle izlenmesi hedeflenmektedir. Bu planın en önemli hedeflerinden birisi de ebelerin normal doğum süreçlerindeki rolünü güçlendirmek ve anne dostu hastane standartlarını yaygınlaştırmaktır."

Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Teşviği: Sezaryen Oranlarını Düşürmek Hedefleniyor

"SEZARYEN HEKİM KARARIYLA GEREKLİLİK OLDUĞUNDA UYGULANIR"

Açıklamada, normal doğumun fizyolojik bir süreç, sezaryen doğumun ise ancak tıbbi gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntem olduğu belirtilirken sağlık alanında yapılan bilimsel araştırmaların, normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini net bir şekilde ortaya koyduğu bildirildi. Normal doğum yönteminin doğal sürecin bir parçası olarak değerlendirildiği ve sağlıklı bir gebelik döneminden sonra anne ve bebek açısından pek çok avantaj sağladığı kaydedilen açıklamada "Sezaryen ancak normal doğumun risklerinin sezaryenin risklerinden daha fazla olduğu durumlarda annenin ve bebeğin hayatını kurtarmak amacıyla uygulanır. Sezaryen cerrahi bir müdahaledir ve hekim kararıyla gereklilik olduğunda uygulanır." denildi.

"NORMAL DOĞUMDAN SONRA GÜNLÜK YAŞAMA DAHA KISA SÜREDE DÖNÜLEBİLİR"

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Doğum sürecinde vücut tarafından salgılanan hormonlar sayesinde doğum sonrasında anne sütü hemen gelir ve bebek emzirilebilir. Normal doğumdan sonra günlük yaşama daha kısa sürede dönülebilir. Normal doğum yapan annenin rahminde bir kesi veya hasar oluşmadığı için sonraki doğumlarını da normal yolla yapabilir. İleriki hayatında geçirebileceği karın ameliyatları için bir risk taşımaz. Normal doğum, doğum sayısını sınırlandırmaz. Hastanede kalış süresi sezaryen ameliyatına oranla daha kısadır. Normal doğum, bebeğin doğum kanalından çıkarken akciğerlerindeki sıvının çok büyük kısmının boşalmasına ve nefesini daha rahat almasına yardımcı olur. Bebekte solunum sıkıntısı görülme olasılığı sezaryen ameliyatına göre daha azdır. Normal doğumda genel anesteziye bağlı komplikasyonlara maruz kalınmaz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tartışma yaratan pankartın ardından Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartışma yaratan pankartın ardından Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması - Son Dakika
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