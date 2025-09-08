Norveç'te Yangın: 4 Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Norveç'te Yangın: 4 Genç Kız Hayatını Kaybetti

Norveç\'te Yangın: 4 Genç Kız Hayatını Kaybetti
08.09.2025 16:49
Hamar'daki evde çıkan yangında 18-19 yaşlarındaki 4 genç kız yaşamını yitirdi. İnceleme devam ediyor.

Norveç'in Hamar kentindeki bir evde çıkan yangında, 4 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

EVDEKİ YANGINDA 4 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Norveç haber ajansı NTB'nin haberine göre, Hamar kentinde 4 arkadaşın bulunduğu evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında, yaşları 18 ile 19 olan 4 genç kızın hayatını kaybettiği belirtildi.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangın çıkan evin, ölen gençlerden birisine ait olduğu ifade edildi. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve incelemenin sürdüğü açıklandı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Hamar Belediye Başkanı Vigdis Stensby, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

