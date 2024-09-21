Norveç'ten Lübnan Soruşturması

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Norveç'in, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının tedarikinde bir Norveç vatandaşının sahibi olduğu Bulgaristan merkezli Norta Global isimli firmanın rol aldığının iddia edilmesinin ardından "ortaya atılan bilgilerle ilgili" soruşturma başlattığı bildirildi.

Norveç Polisi, NRK radyosuna yaptığı açıklamada, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının tedarikinde bir Norveçlinin üzerine kayıtlı Bulgaristan merkezli Norta Global firmasının rol aldığı iddiası hakkında konuştu.

Polis, "ortaya atılan bilgilerle ilgili" soruşturma başlattıklarını ve olası tedbirleri değerlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bulgaristan'dan da bir firmanın dahil olduğu iddiası

Bulgaristan merkezli, Norveçli bir kişi üzerine kayıtlı Norta Global isimli firmanın da tedarik zincirinin bir parçası olduğu öne sürülmüştü.

Macar basınında yer alan haberlerde, BAC Consulting ve Norta Global firmalarının CEO'ları dışında ofisi, tesisi veya personeli olmayan "posta kutusu şirketler" olduğu vurgulanmıştı.

Bulgaristan İstihbarat Servisi DANS, konuya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü belirterek, "Söz konusu ürünlerin Bulgaristan'dan geçtiğine dair herhangi bir gümrük işlemi tespit edilmedi." bilgisini paylaşmıştı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tuttu. İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.