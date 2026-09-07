Nurdağı Kaymakamı Erciyas, Gözlühüyük'te tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Nurdağı Kaymakamı Erciyas, Gözlühüyük'te tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret etti

Nurdağı Kaymakamı Erciyas, Gözlühüyük\'te tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret etti
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Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, kırsal Gözlühüyük Mahallesi'nde tarım işçilerini ziyaret ederek çalışma ve yaşam koşulları hakkında bilgi aldı. Emekçilerle sohbet eden Erciyas, tüm tarım işçilerine kolaylıklar diledi.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, kırsal Gözlühüyük Mahallesi'nde tarım işçilerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Tarlalarda sürdürülen çalışmaları inceleyen Kaymakam Erciyas, daha sonra tarım işçilerinin kaldığı çadırları ziyaret etti.

Emekçilerle bir araya gelerek sohbet eden Erciyas, işçilerin çalışma ve yaşam koşulları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Erciyas, alın teriyle toprağa bereket katan tüm tarım işçilerine kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA

Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurdağı Kaymakamı Erciyas, Gözlühüyük'te tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nurdağı Kaymakamı Erciyas, Gözlühüyük'te tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret etti - Son Dakika
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