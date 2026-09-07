Nurdağı Kaymakamı Erciyas, Gözlühüyük'te tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret etti
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, kırsal Gözlühüyük Mahallesi'nde tarım işçilerini ziyaret ederek çalışma ve yaşam koşulları hakkında bilgi aldı. Emekçilerle sohbet eden Erciyas, tüm tarım işçilerine kolaylıklar diledi.
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, kırsal Gözlühüyük Mahallesi'nde tarım işçilerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.
Tarlalarda sürdürülen çalışmaları inceleyen Kaymakam Erciyas, daha sonra tarım işçilerinin kaldığı çadırları ziyaret etti.
Emekçilerle bir araya gelerek sohbet eden Erciyas, işçilerin çalışma ve yaşam koşulları hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Erciyas, alın teriyle toprağa bereket katan tüm tarım işçilerine kolaylıklar diledi.
Kaynak: AA
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