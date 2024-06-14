Nurdağı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla dron destekli yol denetimi yapıldı

Nurdağı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla dron destekli yol denetimi yaptı.
Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Nurdağı- Hatay Yolu Yeşilyurt Mahallesi Kavşağında denetim gerçekleştirdi.
Dron destekli yapılan denetimde ekipler, bazı sürücüleri kontrol noktasında durdurarak belgelerini inceledi.
Denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere, cezai işlem uygulandı.
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