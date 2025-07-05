Nusaybin\'de Kaza: Abdurrahman Göncü Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Abdurrahman Göncü (69), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerindeki Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Göncü'ye, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Göncü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Göncü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göncü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.