Nusaybin\'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Çatalözü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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