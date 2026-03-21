Nusaybin'de Sel Felaketi

SU ALTINDAKİ MAHALLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak sonrası selin oluştuğu kırsal Tepeüstü Mahallesi'nde, su altında kalan ev ve tarım arazileri havadan görüntülendi. Görüntülerde köyün büyük bir bölümünde su birikintilerinin oluştuğu, tarım arazileri, köy mezarlığı ve birçok evin avlusunun suyla kaplandığı yer aldı. Ekipler, mahallede zarar tespit çalışması başlatırken, Kaymakam Evren Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ve beraberindeki heyet, selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çakır ve Sakin, sahada devam eden müdahale ve temizlik çalışmalarını yerinde denetledi.

Bölgede ekiplerce çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ve selle mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi.