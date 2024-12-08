Nusaybin\'de Suriye\'den Düşen Mermilerle 2 Kişi Yaralandı

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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'nin kamışlı kentinden ateşlenen silahlardan çıkan yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Kamışlı kentinde düzenlenen kutlamalarda havaya açılan ateş sonrası düşen yorgun mermiler, Nusaybin ilçesinde Ö.Ü. (21) ve ismi öğrenilmeyen bir kadına isabet etti. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.