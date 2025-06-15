Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Çağlar Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Y.E.K. (17) hayatını kaybetti, M.A.A. (19) yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Y.E.K'nin cenazesi otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?