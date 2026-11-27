ABD'de son dönemde casusluk iddiaları ile gündeme gelen çip üreticisi Nvidia'nın en gelişmiş çiplerini, ABD'de faaliyet gösteren ancak Çin sermayeli en az 2 şirkete sattığı öne sürüldü.

CBS News'in haberine göre, son dönemde casusluk iddiaları ile gündemde olan Nvidia'nın yaptığı satışlar ülkenin rakipleriyle hassas teknoloji paylaşımı sorusunu akıllara getiriyor.

Nvidia'nın "en gelişmiş" çiplerini sattığı ve "seçilmiş ortak" olarak nitelediği California merkezli "RiCloud AI" şirketinin ana firmasının merkezi Çin'de bulunuyor.

Üstelik bu ana firmanın yöneticisi Cong Yu'nun Çin ordusuna bağlı bir okulda eğitim aldığı biliniyor.

Nvidia'nın satış yaptığı şirketlerden bir diğeri olan ve "elit ortak" olarak nitelendirdiği California merkezli Aivres isimli şirket de Çin sermayeli.

Üstelik şirketin Çin'deki ana firmasının 2023'te ABD'nin kara listesine alınmasının ardından, ismini değiştirdiği görülüyor.

Ayrıca CBS News'in araştırmasında, ABD merkezli ve Çin sermayeli bazı şirketlerin, Güneydoğu Asya'daki işletmelere Nvidia teknolojisiyle donatılmış gelişmiş sunucuları kiraladığı veya sattığı belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna dair haberlerin ardından başlatılmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Ardından, 23 Kasım'da Huang, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken CEO olarak yeniden göreve getirilmişti.