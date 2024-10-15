Nyamulagira Yanardağı yeniden faaliyette

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KİNŞASA, 15 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Nyamulagira Yanardağı'nın Cumartesi günü faaliyete geçtiği ve yanardağdaki patlamaların halen devam ettiği bildirildi.

Goma Volkanoloji Gözlemevi'nin bilim direktörü Charles Balagizi, patlamayla kraterden taşan lavların kuzey, batı ve güneybatı yamaçlarına aktığını belirtti.

Balagizi, son uydu görüntülerine göre yamaçlarda üç lav akıntısı oluştuğunu ve bunlardan birinin yaklaşık 7 kilometre ilerlediğini söyledi.

Balagizi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin resmi yayın organı Kongo Basın Ajansı'na Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada Nyamulagira Yanardağı'nın zirvesindeki kızıllığın Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'dan görülebildiğini kaydetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkilileri patlamaya ilişkin açıklama yapmadı.

Nyamulagira Yanardağı, Afrika'nın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul ediliyor. Yanardağın büyük bölümünün 23 Mart Hareketi isyancılarının kontrolündeki Virunga Ulusal Parkı'nda bulunması, Goma Volkanoloji Gözlemevi'nin faaliyetlerini zora sokuyor.

Öte yandan aylardır grevde olan gözlemevi personeli, yetkililerinden ödenmeyen maaşlarını talep ediyor.

Goma, Nyamulagira ve Nyiragongo aktif yanardağlarına ev sahipliği yapıyor. Nyiragongo Yanardağı'nın Mayıs 2021'de patlaması sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Gözlemevine göre Nyamulagira ise en son 14 Mart 2023'te faaliyete geçti.

Nyamulagira'nın faaliyetleri genellikle Kuzey Kivu'nun başkenti için tehdit oluşturmuyor. Yerel medyaya göre, önceki patlamalarda çıkan lavlar genellikle Virunga Ulusal Parkı'na veya çevredeki yollara doğru akmıştı.