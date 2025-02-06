Ocak 2025 Sıcaklık Rekoru Kırdı

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(ANKARA) - Bilim insanlarına göre Ocak 2025, "tüm zamanların en sıcak ocak ayı" olarak kayıtlara geçti. 2025'in 2023 ve 2024 yıllarından biraz daha soğuk olacağı tahmininde bulunan bilim insanları, sıcaklıkların artmasının nedenine ilişkin henüz kesin bir sonuca varamazken, sera gazı emisyonunun artmasından kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ocak 2025'in, yılın başlangıcında meydana gelen Pasifik Okyanusu'nda alışılmadık derecede sıcak suyun ortaya çıkması olayı olan El Niño'dan uzaklaşılması nedeniyle Ocak 2024'ten biraz daha soğuk geçmesi bekleniyordu.

Geçen yılın başlarındaki küresel sıcaklıklar, olağanın dışında sıcak yüzey sularının doğu tropikal Pasifik'e yayılmasıyla doğal El Niño hava modelinden kaynaklanmıştı. Bu, atmosfere ekstra ısı salınımına neden olarak küresel sıcaklıkları arttırmıştı.

Dünyanın ısınması, özellikle fosil yakıtların yakılması gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyon gazlarının salınımı nedeniyle gerçekleşiyor, ancak bilim insanları, geçen ayın neden bu kadar sıcak olduğunu tam olarak açıklayamadı. Bu durum, 2023 ortalarından itibaren sıcaklık rekorlarının bir serisi olarak görülüyor. Buna göre bu yılın sıcaklıkları, beklenenden yaklaşık 0.2 derece daha yüksek.

La Nina koşullarının "soğukları" beraberinde getirmesi bekleniyordu

ABD bilim grubu Noaa'ya göre, bu yıl, El Nino yerine La Nina koşulları gelişirken, geçen yılki koşulların tam tersinde bir etkisinin olması bekleniyordu. Ancak, Avrupa Copernicus İklim Hizmeti'ne göre, Ocak 2025, neredeyse 0.1 derecelik bir farkla Ocak 2024 rekorunu kırdı.

Ocak 2025'in, 19'uncu yüzyılın sonlarındaki ocak sıcaklıklarından 1.75 derece daha sıcak olduğu kaydedildi. Copernicus'un yardımcı direktörü Samantha Burgess, "Dünyanın diğer bölgelerinde deniz sıcaklıklarının özellikle sıcak kalması, 'okyanusun davranışının değiştiğini' gösterebilir. Gerçekten okyanus sıcaklıklarının nasıl evrileceğine bakıyoruz çünkü bunlar hava sıcaklıklarını doğrudan etkiliyor" dedi.

Çok sayıda bilim insanı, 2025'in 2023 ve 2024 yıllarından biraz daha soğuk olacağını tahmin ediyor. Ancak son sıcaklıklar, bilim insanlarının kafasını karıştırdı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi: "Bunun nedenini tam olarak bilmiyoruz"

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nde aylık ve on yıllık tahminler bölümünün başkanı Adam Scaife, "Birkaç ay önce bana 2025 Ocak ayının 2024 Ocak ayına kıyasla nasıl olacağı sorulmuş olsaydı, en iyi tahminim daha soğuk olacağı yönünde olurdu. Şimdi bunun böyle olmadığını biliyoruz ve bunun nedenini tam olarak bilmiyoruz" dedi.

NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü: "Bu ısınma eğiliminin nedeni, atmosferdeki sera gazı miktarını artırmamız"

NASA'nın Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü'nün direktörü Gavin Schmidt, konuya ilişkin "Rekorların kırılmasının temel nedeni, ve on yıllardır süren bu ısınma eğiliminin nedeni, atmosferdeki sera gazı miktarını artırmamız. 2023, 2024 ve 2025'in başının bu kadar sıcak olmasının tam olarak nedenlerine gelince, orada başka etmenler de devrede. Bunları belirlemeye çalışıyoruz" dedi.

Copernicus: "Sera gazı emisyonlarına engel olmazsak, küresel sıcaklıklar artmaya devam edecek"

Copernicus'un yardımcı direktörü Burgess, "Zaman içinde 2025, deneyimleyeceğimiz daha soğuk yıllardan biri muhtemelen olacak. Eğer sera gazı emisyonlarına bu musluğu kapatmazsak, küresel sıcaklıklar artmaya devam edecektir" dedi.