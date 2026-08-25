Ödemelerini Alamayan İşçiler Eylemde

YALOVA'nın Termal ilçesinde Turizm İşletme Belgesi iptal edilen otelin işlerine son verilen çalışanları, maaş ve tazminatları ödenmediği gerekçesiyle eylem başlattı. İşçiler, tesisten ayrılmıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, CİMER'e yapılan müşteri şikayetleri üzerine denetimleri yapılan ve can ve mal güvenliğine ilişkin tehlike arz eden durumlar ile hijyen yetersizliği nedeniyle Turizm İşletme Belgesi iptal edilen otelin çalışanları, maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Otelin faaliyetlerinin 18 Ağustos'ta sona ermesinin ardından hakları ödenmediği gerekçesiyle otel binasından ayrılmayan çalışanlar, geriye dönük haklarını da alamadıklarını ve aylardır ödeme beklediklerini iddia etti. Otel personeli, maaş ve tazminatları başta olmak üzere kendilerine yapılması gereken ödemeler gerçekleştirilmeden otelden ayrılmayacaklarını söyledi.