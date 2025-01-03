Ödemiş Belediyesi'nden 'Sabah Çorbanız Bizden' Uygulaması

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(İZMİR) - Ödemiş Belediyesi, "Sabah Çorbanız Bizden" sloganıyla çorba ikramına başladı. Kent Lokantası önünde hafta içi her gün 07.30-09.30 saatleri arasında vatandaşlara çorba dağıtılacak.

Ödemiş Belediyesi, ekonomik şartların ağırlaştığı bugünlerde öncelikle gençler ve öğrenciler olmak üzere vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda soğuk kış günlerinde sabah okula ya da işine giden vatandaşlara destek olmak amacıyla sabah saatlerinde çorba ikramı başladı.

Ulus Meydanı'nda yer alan Kent Lokantası önünde başlayan dağıtıma katılan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, "Sabah telaşıyla evden aceleyle çıkan çocuklarımızın, gençlerimizin, hemşehrilerimizin güne sağlıklı ve zinde başlamasını sağlamak için çorba ikramı uygulamamıza başladık. Hafta içi her sabah burada çorba ikramı hizmetimiz devam edecek. Daha önce söz verdiğimiz gibi vatandaşımızın her zaman yanında olmaya, ekonomik açıdan zor günlerin yaşandığı günümüzde bir nebze de olsa destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kent Lokantası önüne kurulan çadırda ilk gün 500 kişiye çorba ve ekmek ikramında bulunuldu. İlerleyen günlerde ilçenin farklı noktalarında da söz konusu uygulamanın devam etmesi planlanıyor.