İZMİR'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde tesisatçı M.K.'nin (52) iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler adresteki aramalarda bir çuvalın içerisinde
Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirdi. Eser koruma altına alınırken, M.K. gözaltına alındı. M.K. emniyetteki sorgusunda çuvalı yolda bulduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Roma dönemine ait heykel ele geçirildi - Son Dakika