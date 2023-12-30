 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ödemiş'te Roma dönemine ait heykel ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ödemiş'te Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı. Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde tesisatçı M.K.'nin (52) iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler adresteki aramalarda bir çuvalın içerisinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirdi. Eser koruma altına alınırken, M.K. gözaltına alındı. M.K. emniyetteki sorgusunda çuvalı yolda bulduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.12.2023 - 13:06,
Abone Ol

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde tesisatçı M.K.'nin (52) iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler adresteki aramalarda bir çuvalın içerisinde

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirdi. Eser koruma altına alınırken, M.K. gözaltına alındı. M.K. emniyetteki sorgusunda çuvalı yolda bulduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ödemiş\'te Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ödemiş, Roma, Suç, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te Roma dönemine ait heykel ele geçirildi - Son Dakika


12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor

Son Dakika
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 13:43:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ödemiş'te Roma dönemine ait heykel ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement