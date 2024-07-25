Ödemiş'teki maden ocağında direk devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde maden ocağında ahşap tahkimat direklerinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Emirli Mahallesi'ndeki maden ocağında eskiyen ahşap tahkimatların değiştirilmesi sırasında bazı direkler devrildi.
Devrilen direklerin altında kalan 3 işçi, mesai arkadaşlarının çabasıyla kurtarıldı.
Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan ocakta herhangi bir göçük durumunun olmadığı belirtildi.
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