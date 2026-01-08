19 Mart Eylemlerinde Gözaltına Alınan ODTÜ Öğrencileri Beraat Etti - Son Dakika
19 Mart Eylemlerinde Gözaltına Alınan ODTÜ Öğrencileri Beraat Etti

08.01.2026 13:35  Güncelleme: 14:31
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki olarak ODTÜ'de eylem yapan 9 öğrenci, 'suçun şartlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etti. Öğrenciler, gözaltına alındıktan sonra açılan davada suçlamaları kabul etmediler.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki olarak ODTÜ'de eylem yapan ve haklarında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan dava açılan 9 öğrenci, "suçun şartlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla başlayan süreçte, rektörlük binası önünde 27 Mart 2025'te bir araya gelen ODTÜ öğrencileri, eylemlerini kurdukları çadırlarda sürdürmüştü.

Öğrencilere müdahale eden polis, 9 öğrenciyi gözaltına almış ve bu öğrenciler hakkında soruşturma açılmıştı.

Soruşturma sonucu açılan davada, öğrencilerin "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, öğrenciler savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Hakim, "suçun şartlarının oluşmadığı" gerekçesiyle yargılanan 9 öğrencinin tamamının beraatine karar verdi.

Kaynak: ANKA

