Trabzon'un Of ilçesinde 28 Şubat İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmeleri dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Okulun konferans salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yıl içerisinde yapılan çalışmaları anlatan video gösterisinin ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Tekke, öğrencilerin başarılı bir yıl geçirmesinde emeği geçen öğretmenler ile okul yöneticilerine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Of'ta İlkokul Öğrencilerine Okuma Yazma Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?