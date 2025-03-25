Öğrenci, Filistin Destek Resmini Boyayan Okulu Dava Etti

NEW ABD'de bir lise öğrencisi, Filistin'e destek için otopark alanına çizdiği karpuz dilimini ve kefiyeyi boyayan lise yönetimini dava etti.

Brooklyn Federal Mahkemesine sunulan dava dosyasında, Half Hollow Hills West Lisesi yönetiminin, öğrencinin Eylül 2024'te çizdiği resmin üzerini boyayla kapatarak "ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiği ve öğrencide duygusal travmaya yol açtığı" ifade edildi.

İsmi belirtilmeyen lise öğrencisinin avukatı tarafından sunulan dava dosyasında, öğrencinin karpuz dilimi ve kefiye tasarımlarını birlikte kullanmasının, Filistinlilerle dayanışmanın bir ifadesi olduğu kaydedildi.

Dosyada, öğrencinin öğrenim gördüğü Half Hollow Hills West Lisesi müdürünün öğrenciyi "sorgulaması ve tehdit etmesinin ardından resmin üzerini boyayla kapattığı" belirtildi.

Öğrencinin ebeveynlerinin, diğer öğrenciler ve bölge sakinleriyle bu konu hiç tartışılmadan resmin kaldırıldığını belirttiği dava dosyasında, maddi tazminat talep edildi.

Dosyada, Filistin'e destek için çizilen karpuz dilimi ve kefiye sembollerinin kaldırılmasının, herhangi bir okul faaliyetinin önemli ölçüde aksaması veya başkalarının haklarına zarar verme tehdidini önlemek için alınmadığı ve okulun önceden daha tartışmalı konularda bu tür şeylere izin verdiği kaydedildi.

Long Island bölgesinde bir lise son sınıf öğrencisi, okul geleneğini yerine getirmek için arkadaşlarıyla otoparkı süslemiş, Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi ile kefiye çizmiş, resmin üstüne "Barış Üzerinize Olsun" yazmıştı.

Half Hollow Hills West Lisesi yönetimi de Eylül 2024'te söz konusu resmin üzerini boyamış ve buna gerekçe olarak "tartışmalı siyasi konularda tarafsızlığın korunmasını" göstermişti.