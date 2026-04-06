Öğrenciler atık fıstık kabuklarıyla simge eserlerin maketini tasarladı

Siirt'te lise öğrencileri, geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla atık fıstık kabuklarından simge eserlerin maketini tasarladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'nden ilham alan Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından, çevre bilinci kazandırılması ve atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla "Atıktan Değere Yerelden Evrensele Projesi" hayata geçirildi.

Çocuk gelişimi öğretmeni Burcu Demirhan Cezlan rehberliğinde yürütülen projede öğrenciler, Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl tescillenen Siirt fıstığının kabuklarını değerlendirmek için çalışma yürüttü.

Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi'nden temin edilen kabuklarla okul atölyesinde üretime geçen öğrenciler, Siirt'teki Saat Kulesi ve tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Ankara'daki Anıtkabir, İstanbul'daki Kız Kulesi, Diyarbakır'daki On Gözlü Köprü, Mardin'deki Kasımiye Medresesi, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Ankara'daki Altınköy Açık Hava Müzesi'nde yer alan yel değirmeninin maketini yaptı.

Çalışmada ayrıca Kabe, Pisa Kulesi, Golden Gate Köprüsü ve Mısır piramitleri gibi dünyaca ünlü yapıların da maketleri yer aldı.

"Sıfır atık merkezi oluşturmayı planlıyoruz"

Öğretmen Burcu Demirhan Cezlan, AA muhabirine, projeyle öğrencilere evrensel bir bakış açısı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Fıstık işleme tesisinden kabukları temin ettiklerini belirten Cezlan, "Öğrencilerimizle ilimizde, Türkiye'de ve dünyada bulunan ünlü mimari eserlerin maketini fıstık kabuklarıyla tasarladık." dedi.

Amaçlarının atıkları değerlendirmek olduğunu belirten Cezlan, okullarında sıfır atık merkezi de oluşturmak istediklerini kaydetti.

Cezlan, "Bu çalışmaları yaparken, atıklara ulaşmakta zorlanan öğrencilerimizin malzemelere erişimini kolaylaştırmak amacıyla okulumuz bünyesinde sıfır atık merkezi oluşturmayı ve ilerleyen dönemde bunu il genelinde bir merkez haline getirmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımız yalnızca fıstık kabukları ve mimari eserlerle sınırlı kalmayacak. Atık malzemeleri çeşitlendirerek, sanat yoluyla öğrencilerimizin yer alacağı farklı çalışmalar yapacağız. Çalışmaları il genelinde sergileyerek bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Geri dönüşümle çok güzel eserler ortaya çıkarabileceğimizi gördük"

Öğrencilerden Hayrunnisa Çetin, proje kapsamında Pisa Kulesi'nin maketini yaptığını söyledi.

"Bu çalışmalara ilk başladığımızda bu kadar güzel ürünler elde edeceğimizi düşünmüyorduk. Bu sayede geri dönüşümle çok güzel eserler ortaya çıkarabileceğimizi gördük." diyen Çetin, sınıfça ortaya koydukları çalışmaların oldukça ilgi gördüğünü belirtti.

Zişan Yugruş da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin tarihini araştırarak fıstık kabuklarıyla maketini yaptığını söyledi.

Ortaya koyduğu çalışmadan mutluluk duyduğunu dile getiren Yugruş, "Edindiğim bilgiler sayesinde Göbeklitepe başta olmak üzere ülkemizdeki tarihi yerlere olan hayranlığım daha çok arttı." dedi.

Seda Nur Mantar da atık kabuklardan Siirt'in simge yapılarından Saat Kulesi'ni yaptığını anlatarak, "Çalışmamın bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Her şeye atık veya çöp gözüyle bakmamalıyız. Yaptığımız çalışmanın sonucunda çıkan ürünlere hayranlıkla baktık." ifadelerini kullandı.