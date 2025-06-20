Öğrenciler Karnelerini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğrenciler Karnelerini Aldı

Öğrenciler Karnelerini Aldı
20.06.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da öğrenciler karnelerini aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile Aziziye ilçesine bağlı Başçakmak Mahallesi'ndeki Başçakmak ilk ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Ortaokuldan başlayıp anasınıfı öğrencilerine kadar birçok sınıfa girip karne dağıtan Çiftçi, öğrencileri tebrik ederek karne ve hediyelerini verdi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu okulda 9 sınıfta 91 öğrencinin karne heyecanına ortak olmaya çalıştığını söyledi.

Kent genelinde özel ve resmi 1334 okulun tatile girdiğini belirten Çiftçi, "12 bin 295 öğretmen ve 160 bin 984 öğrencimiz yaz tatiline girdi. Çok çalışanlar tatili hak ettiler. Fazla gayret etmeyenler de eksiklerini bu tatilde görme imkanı bulacaktır. Öğrencilere tavsiyem 3 aylık tatilde kendilerine zaman ayırsınlar. Kitaplarla dost olsunlar ve eğer imkanları varsa kişisel gelişimlerini artırmak ve hayat tecrübelerini artırmak için bir işte çalışsınlar." diye konuştu.

Okulların kapanmasıyla kent genelindeki okullarda bir takım çalışmaların yapılacağını anlatan Çiftçi, 37 ihaleyle 144 okulda onarım başlatılacağını aktardı.

Çiftçi, eğitim öğretimin başlangıcını merkezde yaptığını, bitiminde ise çok fazla gidilmeyen kırsal alandaki okulları tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Kars

Kars'ta Bayrampaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde, Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, öğretmen, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Öğrencilere karnelerini veren Güzel, tatil süresince dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını istedi.

Güzel, eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğini ifade ederek, "Kars'ta yaklaşık 55 bin öğrencinin 4 bin öğretmenimizin karne heyecanına şahitlik ediyoruz. Bizim için büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk onların başarısı, geleceği, istikbali her şeyden çok önemli biz bunun farkında ve bilincindeyiz." dedi.

Akyaka ilçesindeki Türkiye- Ermenistan sınırının sıfır noktasında bulunan Çetindurak köyünde öğretmenlik yapan Fatmanur Şimşek de 4 öğrencisiyle karne heyecanı yaşadı.

Ardahan

Ardahan'da Merkez Mehmet Akif Ersoy TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Hayrettin Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Öğrencileri tebrik eden Vali Çiçek, karnelerini verdiği çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Uzantı da il genelindeki 1190 derslikte, 14 bin 816 öğrenci ile 1429 öğretmenle dönemi sorunsuz kapattıklarını söyledi.

Erzincan

Erzincan'da Bahçelievler İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine, Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile STK temsilcileri katıldı.

Okula gelişinde öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Aydoğdu, öğrencilere karne dağıtıp, onlarla sohbet etti.

Aydoğdu, öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kentte 245 okulda, 3 bin 827 öğretmenin eğitim verdiği 42 bin 7 öğrenci karnelerini aldı.

Tunceli

Tunceli'de 100 okulda 1234 öğretmenin eğitim verdiği 10 bin 158 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Atatürk Mahallesi'ndeki Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğretmenlerle sohbet eden Aygöl, daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı.

Ağrı

Ağrı'da Selçuk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine katılan Vali Mustafa Koç, öğrencilerle sohbet etti.

Yaz tatilinde kitap okumalarını tavsiye ettiği öğrencilere karnelerini veren Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, kazasız ve belasız bir şekilde eğitim öğretim sezonunu tamamladıklarını söyledi.

Öğrencilerin çok zeki olduğunu belirten Koç, "1024 okulumuzda 137 bin öğrenci karnelerini aldı. Bizler de onların karne sevinci ve heyecanına ortak olmak için bu okulumuza geldik. Çocuklarımızın karnesi nasıl olursa olsun aileleri onları desteklemekten geri durmasın. Bu tatili iyi değerlendirsinler. Kitap okumaktan geri durmasınlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etkinlik, Erzincan, Tunceli, Ardahan, erzurum, Güncel, Eğitim, Tatil, Yaşam, Karne, Ağrı, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Karnelerini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, ’Sarallar’ davasında tahliye edildi Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' davasında tahliye edildi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:32
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 09:23:47. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler Karnelerini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.