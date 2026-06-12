Öğrenciler Sinemaya Gitti! - Son Dakika
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Öğrenciler Sinemaya Gitti!

12.06.2026 11:41
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Ömer Çam İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bakan Tekin'in yanıtıyla sinemada film izledi.

Pendik'teki Ömer Çam İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin sosyal medyadan yaptığı çağrıya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıt vermesi üzerine, okul yönetimi aralarında hafızlık öğrencilerinin de bulunduğu 650 öğrenciyi düzenlediği organizasyonla sinemaya götürdü.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, sosyal medyada bir video paylaşarak, Bakan Tekin'in söz konusu videoya yorum yapması halinde okulun müdür yardımcısı İlker Meşe'nin bütün hafızları sinemaya götüreceğini aktardı.

Müdür yardımcısı Meşe ise Bakan Tekin'in çağrıya cevap vermesi halinde bütün okulu sinemaya götüreceğini duyurdu.

Tekin, videoya "İlker Hocamızı ve kıymetli öğrencilerimizi selamlıyorum. 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (SAV) filmini izleyecek olan hafızlarımızı ve tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." şeklinde yorum yaptı.

Yaz tatilinin hemen öncesinde okul müdürü Müslim Kaban ve müdür yardımcısı Meşe'nin organizasyonuyla, aralarında 150 hafızlık öğrencisinin de yer aldığı toplam 650 öğrenci dün servis araçlarıyla bir AVM'deki sinemaya götürüldü. Öğrenciler, sinemada "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" filmini izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Kaban, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in selamıyla başlattıkları sinema etkinliğini büyük bir heyecan içinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sinema salonunu dolduran çocukların heyecanı, gözlerindeki ışık ve yüzlerindeki tebessümün kendilerine bir kez daha doğru yolda olduklarını gösterdiğini kaydeden Kaban, "En büyük gayemiz öğrencilerimizin mutlu, bilinçli ve değerleriyle güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ömer Çam, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Sinemaya Gitti! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seyfi Cem Spor Seyfi Cem Spor:
    güzel bir haberuş ama valla doğrusu bu yazılan açıklamalar yeterli değil bize biraz daha detay gerek mesela kaç lira harcanmış bu organizasyona devlet kasasından mı yoksa özel bağışlardan mı fotoğrafını da görsek öğrencilerin yüzlerindeki o tebessümü kim görüp doğrulayabilir bunu merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Mümüne Basaran Mümüne Basaran:
    çocuklar mutlu olmuş o önemli bana göre hani neler yaşıyoruz dünyada da bu tür anlar insana umut veriyor 0 0 Yanıtla
  • Muhammed Kpln Muhammed Kpln:
    bakana sosyal medyadan çağırıp bakan yanıt verince sinema gezi yapıyoruz ha güzel strateji bu arada öğrenciler mutlu olmuş o kısım iyi 0 0 Yanıtla
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