Öğrencilerden Annelere Anlamlı Ziyaret

İstanbul Pendik Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temalı etkinlik kapsamında, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek refakatçi annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okulun öğrencileri hastanenin Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı'nda tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyip, kostümlü gösteriler gerçekleştirdi.

Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri Alanı öğrencileri, çocukların saç bakımını yaparken, refakatçi annelerin de kişisel bakım ihtiyaçlarına destek oldu.

Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık Alanı öğrencileri ise Anneler Günü'ne özel hazırlanan çekim alanlarında anneler ve çocukların fotoğraflarını çekti.

Çekilen fotoğraflar çerçevelenerek ailelere hediye edildi.