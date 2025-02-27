Öğrencilerden Eğitsel Matematik Oyunu

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Lise öğrencileri yüzyıl çözülememiş matematik problemini dijital oyun haline getirdi

SAMSUN - Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri yaklaşık yüz yıl çözülememiş problemler listesinde yer alan ve 2015 yılında çözülen, yüksek matematik konuları içeren problemi, dijital oyun olarak tasarlayıp eğitim materyali olarak geliştirdi.

Yakın zamana kadar çözülememiş problemler listesinde yer alan tutarsızlık problemi eğitsel dijital oyun haline geldi. Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Bilge Yağmur Yılmaz, Nisa Nur Yılmaz ve Abdullah Öztürk matematik alanında "Erdös'ün Tutarsızlık Probleminin İncelenmesi ve Oyunlaştırılması" ismini verdikleri proje yaptı. Proje çerçevesinde öğrenciler, yaklaşık yüz yıl çözülememiş problemler listesinde yer alan ve 2015 yılında çözülen, yüksek matematik konuları içeren problemi dijital oyun olarak tasarlayıp eğitim materyali geliştirdiler. Proje hakkında bilgi veren Bilge Yağmur Yılmaz, "Projemizde matematik dünyasının en üretken isimlerinden biri olan Paul Erdös'ün 1930 yılında ortaya attığı ve çocuk yaşta Erdös ile matematik sohbeti yapabilme şansı yakalamış olan Terence Tao tarafından 2015 yılında çözüme kavuşan Tutarsızlık Problemi, yenilikçi bir yaklaşımla ele alındı. Yapılan çalışmada, bu karmaşık matematiksel problem hem akademik açıdan incelendi hem de öğrencilerin daha kolay anlamasını sağlamak amacıyla mBlock programında kodlanarak eğitsel dijital oyun haline getirildi. Tutarlılık kavramı, sadece +1 ve -1 elemanlarından oluşan, olabildiğince elemanların eşit şekilde dağılmasını istediğiniz bir diziyi tüm adımlarda ve adımların katlarında ne kadar dengeli hale getirebileceğiniz ile ilgilidir. Bu oyun, Erdös'ün Tutarsızlık Problemi'ni temel alarak, dizi elemanlarının dengeli dağılımını analiz eden bir yazılım kullanır" dedi.

"Oyun matematiksel kavramların anlaşılmasını kolaylaştırdığını ve eğlenceli hale getirdiğini gösterdi"

Oyunun küçük yaştaki öğrenciler dahil yüksek matematik konusunu öğrenebileceklerini ifade eden Yılmaz, "Blok tabanlı kodlar ile sanal dünyada harekete geçirdiğimiz oyunu Werbach Piramidi oyunlaştırma modeline göre tasarladık. 'mBlock' platformu kullanılarak geliştirilen bu eğitsel oyun, Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim gören 7. ve 8. sınıf özel yetenekli öğrencilere uygulandı. 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin bu soyut matematiksel problemi oyun ile somutlaştırarak daha kolay kavramalarına yardımcı oldu. Araştırmada tasarım tabanlı yöntem kullanılarak etkinlik sonrası öğrencilerden hem nicel hem de nitel veri toplandı. Öğrencilere Tutarsızlık Problemi ile ilgili bir test uygulanırken, yarı yapılandırılmış görüşmelerle katılımcıların düşünceleri ve öğrenme süreçleri analiz edildi. Elde edilen bulgular, oyunlaştırmanın karmaşık matematiksel kavramların anlaşılmasını kolaylaştırdığını ve eğlenceli hale getirdiğini gösterdi. Sergi alanında projemiz çok ilgi görmektedir. Oyunu deneyerek tutarlı dizi yazabilenlere 'Tutarlı Öğrenci' rozeti takdim etmekteyiz" diye konuştu.

Projenin özgünlüğü hakkında bilgi veren Danışman Öğretmen Esra İnan ise "Sevgili öğrencilerim genç araştırmacıların geliştirdiği eğitsel dijital oyunu, eğitime katkı sunması için EBA da açık kaynak kodlu şekilde paylaşacağız. Matematik alanında konular üst düzey düşünme becerilerini öğrenmeyi sağlayan birer araç görevindedir. Bu sebeple geliştirilen dijital oyun yüksek matematik konularında hazırlanmış özgün ve nadir bir oyundur" şeklinde konuştu.

Geliştirilen bu oyun 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda ikincilik ödülü aldı.