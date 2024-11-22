Çankırı'da öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerinin portrelerini çizdi.
Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Programda, şiirler okundu, müzik dinletisi ve oratoryo gösterisi yapıldı.
Programın ardından öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, öğretmenlerinin portrelerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı.
Program sonunda öğretmenler tarafından, okul müdürü İbrahim Gökmen'e çiçek verildi.
Son Dakika › Güncel › Öğrencilerden Öğretmenlere Portre Sergisi - Son Dakika
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