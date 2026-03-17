Öğrencilerden Tarihi Mekanlarda İlahi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğrenciler, tarihi İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı eteklerinde ilahi söyledi.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Program kapsamında çeşitli okullardan öğrenciler ve müzik öğretmenleri tarihi İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı ve bölgenin doğal güzelliklerini ziyaret etti.

Tarihi ve doğal güzellikler arasında toplu halde ilahi söyleyen öğrenciler, ortaya güzel görüntüler çıkardı.