Öğrencilerinden Duygusal Sürpriz

06.03.2026 16:25
Kalp krizi geçiren öğretmen Kenan Şahin, öğrencilerinin hastane bahçesindeki desteğiyle duygulandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kalp krizi geçiren sınıf öğretmeni Kenan Şahin, tedavi gördüğü hastanenin bahçesine gelerek kendisine seslenen öğrencileri karşısında duygulu anlar yaşadı.

Ayfer Karakullukçu İlkokulu 4. sınıfı öğretmeni Şahin, bir süre önce evinde kalp krizi geçirerek Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Türk sinemasının efsane filmlerinden "Hababam Sınıfı"nda öğrencilerin "Mahmut Hoca"yı hastanede ziyaret etmesinden esinlenen öğrenciler, velilerinin de desteğiyle hastane bahçesinde bir araya geldi.

El ele tutuşarak kalp şeklini alan öğrenciler, öğretmenlerine 'seni çok seviyoruz' ve 'Kenan hoca' diye seslendi.

Öğrencilerinin sesini duyarak cam kenarına gelen Şahin ise duygusal anlar yaşadı. Öğrencilerine el sallayan 61 yaşındaki öğretmen, "Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Velilerden Emirhan Boz, AA muhabirine, Şahin'in yaşadığı sağlık sorununu öğrendiklerinde çok üzüldüklerini söyledi.

Şahin'in öğrencilerine yıllardır sevgiyle dokunduğunu dile getiren Boz, "Bu zor süreçte yalnız olmadığını hissettirmek ve ona moral vermek istedik. Öğretmenimizin rahatsızlanmasıyla Hababam Sınıfı filmindeki Mahmut hocanın hastanedeki sahnesini hatırladım. Bu nedenle öğrencilerini bir araya getirerek hastanede küçük ama anlamı büyük bir sürpriz organize ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kenan Şahin, Kalp Krizi, Ortahisar, Trabzon, Hastane, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Öğrencilerinden Duygusal Sürpriz
