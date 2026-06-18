Öğretmen Cinayeti: Lise Öğrencisine 37 Yıl Hapis - Son Dakika
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Öğretmen Cinayeti: Lise Öğrencisine 37 Yıl Hapis

18.06.2026 15:47
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Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren F.S.B. 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren, 2 öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi F.S.B. 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık F.S.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Milli Eğitim Bakanlığının avukatı ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Celse arasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık F.S.B'nin cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, öğretmen Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle sanığın "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verildi.

Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Mahkeme, sanık F.S.B'yi diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Mart'ta F.S.B'nin, öğretmen Fatma Nur Çelik'in ders verdiği 206 numaralı sınıfa girdiği, hiçbir uyarı ya da tartışma yaşamadan doğrudan masasında oturan Çelik'e yöneldiği, 4-5 kez sırt bölgesine bıçak darbeleriyle saldırdıktan sonra sınıftan hızla çıktığı anlatılmıştı.

Saldırıda ağır yaralanan Çelik'in kaldırıldığı hastanede aynı gün vefat ettiği aktarılan iddianamede, saldırının ani bir refleks değil, yoğunluk ve devamlılık gösteren bir icra hareketi olduğunun değerlendirildiği belirtilmişti.

Sanığın eyleminin "olay anında doğmuş ani ve geçici öfke patlaması"nın ürünü olmadığı, aksine aylar öncesine yayılan, giderek derinleşen, zihinsel olarak beslenen ve nihayet somut icra hareketine dönüştürülen süreç sonunda gerçekleştiği tespiti yapılmıştı.

İddianamede, F.S.B'nin okul rehberlik birimince 2025 başlarından itibaren düzenlenen görüşme ve yönlendirme formları ile İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık kurulu raporuna yer verilmişti.

Olaydan kısa süre önce tedavisi sonlanan F.S.B'ye ait dijital kayıtlarda "Hatred Mass Murderer Mode" adlı kitlesel öldürme temalı oyun içeriği ile "Once Upon a Time in High School" isimli okul ve şiddet eksenli film içeriğine ilişkin videolar izlediğinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanığın eyleminin toplumun ortak vicdanını sarsacak nitelikte olduğu ve insan hayatını araçsallaştırdığı, öldürmeyi başlı başına amaç haline getirdiğine işaret edilmişti.

İddianamede, F.S.B'nin öğretmenler Z.A. ve B.A'yı bıçakla hafif şekilde yaraladığı, öğrenciler S.K, K.A, B.R.A, M.A, A.D, M.B. ile öğretmen Ş.G'ye ise bıçakla saldırmaya çalıştığı, içlerinden bazılarını da bıçakla kovaladığı bilgisi verilmişti.

Sanık F.S.B'nin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme", "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Suç, Son Dakika

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