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Öğretmenin müdahalesiyle öğrenci hayata döndü - Son Dakika
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Öğretmenin müdahalesiyle öğrenci hayata döndü

Amasya'da bir öğrenci okul bahçesinde fenalaşarak kalbi durdu. Fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Aktaş'ın kalp masajı ve suni solunum müdahalesiyle öğrenci hayata döndü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmeni tebrik etti ve ilk yardım eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Öğretmenin müdahalesiyle öğrenci hayata döndü
23.12.2023 - 13:03,
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Amasya'da okul bahçesinde fenalaşan öğrencisinin kalp masajı ve suni solunumla hayatta kalmasını sağlayan öğretmen Hüseyin Aktaş'ı tebrik etti.

Amasya'da Plevne Ortaokulu öğrencisi Metin Çelebi (13), dün teneffüs sırasında okul bahçesinde fenalaşarak yere yığıldı. Diğer öğrencilerin olayı haber verdiği fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Aktaş, kalbi duran öğrencisine ilk müdahalede bulunup, suni solunum ve kalp masajı yaptı. Okulun güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, öğretmeninin müdahalesi ile hayata döndürülen Metin Çelebi, hastanede tedaviye alındı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk yardım eğitimi hayat kurtardı. Öğretmenlerimizin ne kadar önemli, hayata dokunan işler yaptığına siz de şahit olun isterim. Amasya'da Plevne Ortaokulu'nda, okul bahçesinde oyun oynarken aniden rahatsızlanıp kalbi duran öğrencisine ilk müdahalede bulunup suni solunum-kalp masajı (Temel Yaşam Desteği) yaparak hayatta kalmasını sağlayan Hüseyin Aktaş öğretmenimi gururla izledim. Bakanlığımız koordinesinde aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde zamanında ve bilinçli yaptığı müdahale ile ilk yardımın hayat kurtardığını gözler önüne seriyor. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim almaları, okullarda olabilecek acil durumlar karşısında hazırlıklı olabilmeleri için tüm öğretmen, yönetici, veli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verilmesi için yoğun çaba gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Yusuf Tekin, Amasya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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