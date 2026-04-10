ÖğretmenİZ Mecmuasının 9. Sayısı Yayımlandı: Bakan Tekin'den Eğitim ve Öğretmenlik Üzerine Değerlendirmeler

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlerin mesleki ve kültürel birikimlerini geliştiren ÖğretmenİZ mecmuasının 9. sayısı yayımlandı. Bu sayının temelini, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yapılan röportaj oluşturdu. Söyleşide, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı, öğretmenin rolü ve kıymetler eğitimi gibi konular ele alındı.

Bakan Tekin, eğitimin teknik bilgi transferinden ibaret olmadığını vurgulayarak, öğrenciyi öğrenme sürecinin aktif öznesi olarak değerlendirdiklerini belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilginin insanın kalbine inmesini, hikmete dönüşmesini ve topluma hizmet olarak tezahür etmesini hedeflediklerini ifade etti. Gençlere yönelik mesajında, köklerin bu topraklarda olması gerektiğini, ancak ufkun tüm dünyaya açık olması gerektiğini söyledi.

Öğretmenliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir medeniyet inşası süreci olduğunu vurgulayan Tekin, öğretmenleri istikbalimizi inşa eden mimarlar olarak tanımladı. Kültür ve sanatın eğitimdeki yerine de değinen Bakan, Yunus Emre, Tanpınar ve Yahya Kemal gibi isimlerin birikiminin gençlerin yaşam kültürüne dönüşmesini hedeflediklerini belirtti. Sanat eğitiminin, çocukların fıtratındaki kabiliyetleri keşfetme ve olgunlaştırma yolculuğu olduğunu ifade etti.

Derginin 9. sayısı, köşe yazılarından seyahat yazılarına, şiirlerden başarı hikayelerine kadar geniş bir içerik sunuyor. Mehmet Âkif Ersoy'un 'Asım'ın Nesli' mefkûresi üzerinden ülkü insan tasavvuru ele alınırken, pedagojik yaklaşımlar değerlendirildi. Seyahat yazılarında Antalya'nın Elmalı ilçesinden Mersin'in Kızkalesi'ne uzanan kültürel zenginlikler aktarıldı. Öğretmenlerin sanatsal üretimleri ve spor aracılığıyla öğrenci gelişimine katkı sunan çalışmalar da paylaşıldı. ÖğretmenİZ mecmuasının 9. sayısına çevrimiçi olarak ulaşılabilir.