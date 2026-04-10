Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÖğretmenİZ Mecmuasının 9. Sayısı Yayımlandı: Bakan Tekin'den Eğitim ve Öğretmenlik Üzerine Değerlendirmeler

10.04.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Millî Eğitim Bakanlığı'nın ÖğretmenİZ mecmuasının 9. sayısı yayımlandı. Bakan Yusuf Tekin'in röportajında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğretmenin rolü ve kültürel eğitim vurgulanırken, dergi geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlerin mesleki ve kültürel birikimlerini geliştiren ÖğretmenİZ mecmuasının 9. sayısı yayımlandı. Bu sayının temelini, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yapılan röportaj oluşturdu. Söyleşide, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı, öğretmenin rolü ve kıymetler eğitimi gibi konular ele alındı.

Bakan Tekin, eğitimin teknik bilgi transferinden ibaret olmadığını vurgulayarak, öğrenciyi öğrenme sürecinin aktif öznesi olarak değerlendirdiklerini belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilginin insanın kalbine inmesini, hikmete dönüşmesini ve topluma hizmet olarak tezahür etmesini hedeflediklerini ifade etti. Gençlere yönelik mesajında, köklerin bu topraklarda olması gerektiğini, ancak ufkun tüm dünyaya açık olması gerektiğini söyledi.

Öğretmenliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir medeniyet inşası süreci olduğunu vurgulayan Tekin, öğretmenleri istikbalimizi inşa eden mimarlar olarak tanımladı. Kültür ve sanatın eğitimdeki yerine de değinen Bakan, Yunus Emre, Tanpınar ve Yahya Kemal gibi isimlerin birikiminin gençlerin yaşam kültürüne dönüşmesini hedeflediklerini belirtti. Sanat eğitiminin, çocukların fıtratındaki kabiliyetleri keşfetme ve olgunlaştırma yolculuğu olduğunu ifade etti.

Derginin 9. sayısı, köşe yazılarından seyahat yazılarına, şiirlerden başarı hikayelerine kadar geniş bir içerik sunuyor. Mehmet Âkif Ersoy'un 'Asım'ın Nesli' mefkûresi üzerinden ülkü insan tasavvuru ele alınırken, pedagojik yaklaşımlar değerlendirildi. Seyahat yazılarında Antalya'nın Elmalı ilçesinden Mersin'in Kızkalesi'ne uzanan kültürel zenginlikler aktarıldı. Öğretmenlerin sanatsal üretimleri ve spor aracılığıyla öğrenci gelişimine katkı sunan çalışmalar da paylaşıldı. ÖğretmenİZ mecmuasının 9. sayısına çevrimiçi olarak ulaşılabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türkiye Yüzyılı, Yusuf Tekin, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:57:46. #7.12#
SON DAKİKA: ÖğretmenİZ Mecmuasının 9. Sayısı Yayımlandı: Bakan Tekin'den Eğitim ve Öğretmenlik Üzerine Değerlendirmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.