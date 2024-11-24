Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Şarkı - Son Dakika
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Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Şarkı

Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan şarkı, büyük beğeni topladı ve sosyal medyada trend oldu.

24.11.2024 18:59
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Öğretmenler Günü'ne özel şarkı, büyük ilgi gördü

ERZURUM - Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde, TOBB Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulu'nda müzik öğretmeni Ebru Şan'ın öncülüğünde hazırlanan Öğretmenler Günü'ne özel şarkı büyük beğeni topladı. Farklı branşlardan öğretmenlerin bir araya gelerek seslendirdiği şarkı, müzik öğretmeni Ebru Şan'ın liderliğinde anlamlı bir projeye dönüştü.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında da paylaşılan klip, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve paylaşıldığı andan itibaren sosyal medyada trendlerde yer aldı. Şarkının yayılmasının ardından hem öğretmenler hem de öğrenciler, bu anlamlı ve duygusal eseri takdirle karşıladı.

Klipte, şarkıya eşlik eden öğretmenler; sınıf öğretmeninden branş öğretmenlerine kadar geniş bir yelpazede yer alırken, şarkı öğretmenlik mesleğinin değerine ve fedakarlığına vurgu yapıyor.

Müzik Öğretmeni Ebru Şan, 'Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu projeye destek veren tüm yöneticilerime ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve bu şarkıyı tüm öğretmenlerimize armağan ediyorum' dedi.

Öğretmenler Günü'ne özel bu anlamlı proje, Erzurum genelindeki eğitim camiasının takdirini toplarken, bir kez daha öğretmenlerin fedakarlık ve özverilerini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Şarkı - Son Dakika

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