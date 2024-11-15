Öğretmenler Günü'nde Çiçek Yoğunluğu - Son Dakika
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Öğretmenler Günü'nde Çiçek Yoğunluğu

Öğretmenler Günü\'nde Çiçek Yoğunluğu

Antalya çiçekçilerinde Öğretmenler Günü için siparişler arttı, ancak satışlarda düşüş bekleniyor.

15.11.2024 10:09
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ANTALYA Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Bakaç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçekçilerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçekçilerde siparişler artmaya başladı. Öğretmenler Günü için sipariş almaya başladıklarını belirten Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Bakaç, sahibi olduğu Frezya Çiçek'te yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını söyledi. En çok tercih edilen ürünleri aktaran Başkan Bakaç, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklara başladık. Şu ana kadar aldığımız siparişlerde teraryum gibi kalıcı ürünler daha çok tercih ediliyor. Bunun yanı sıra buketler de öğretmenler için sıkça talep edilen ürünler arasında dedi. Kasım ayında popüler olan çiçekler hakkında da bilgi veren Bakaç, "Kasım ayının çiçekleri krizantem, gerbera ve güldür. Kasım ayında çiçek almak isteyenler bu çiçekleri tercih edebilir ifadelerine yer verdi.

BU YIL SATIŞLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Geçen yıla kıyasla bu yıl Öğretmenler Günü satışlarında düşüş beklediklerini dile getiren Başkan Bakaç, "Çünkü bu sene Öğretmenler Günü pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle geçen yılki satışlara göre bu sene yüzde 10'luk düşüş bekliyoruz. Ayrıca, ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanlar yüksek fiyatlı ürünleri almak istemiyor dedi. Çiçek alacaklara tavsiyelerde bulunan İsmail Bakaç, "Vatandaşlar çiçeklerini bu mesleği yapan, çiçeğe emek veren insanlardan alsın. İkinci veya üçüncü sınıf marketlerden ürün almayın. Onların bu işte emeği yok, sadece alım- satım yapıyorlar ve ürünler bu sebeple kalitesiz oluyor açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA

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