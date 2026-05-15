Öğretmenlerden İdareye Kadro Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmenlerden İdareye Kadro Çağrısı

15.05.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, 2026 il dışı atamalarda boş kadro açılmadığını belirtti.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, 2026 yılı il dışı öğretmen atamalarında birçok branşta boş norm kadroların açılmaması nedeniyle öğretmenlerin mağdur edildiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'na çözüm çağrısında bulundu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmenlerin il dışı yer değişikliği sürecinde yaşanan kontenjan sorunlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

2026 yılı il dışı öğretmen atamalarında birçok branşta, Doğu ve Güneydoğu illeri dahil olmak üzere boş norm kadroların atamaya açılmadığını belirten Özat, öğretmenlerin ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti. Özat, yıllardır il dışı tayin bekleyen çok sayıda öğretmenin aile bütünlüğü, yaşam düzeni ve mesleki motivasyon açısından "büyük mağduriyet" yaşadığını iddia ederek, özellikle zorunlu hizmet bölgelerinde uzun yıllar görev yapan öğretmenlerin artık yer değişikliği taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü ile süreci sürekli görüştüklerini açıklayan Özat,"Bugün öğretmenler emekli olamıyor, diğer öğretmenlerimiz ise boş norm olmasına rağmen tayin isteyemiyor" dedi.

Rehberlik alanında da norm kadroların açılmamasına dikkati çeken Özat, rehberlik normunun tayin sürecine yetişmesi için yoğun mücadele verdiklerini belirtti. Bu konuda yalnız bırakıldıklarını ifade eden Özat, önümüzdeki atama döneminde sorunun çözülmesini temenni

ettiklerini söyledi.

Birçok il ve okulda boş norm bulunmasına rağmen kadroların il dışı atamaya açılmamasının sorunu büyüttüğünü belirten Özat, yıllarca zor bölgelerde görev yapan öğretmenlerin talep ettikleri illere tayin isteyemediğini kaydetti. Özat, öğretmenlerin yer değişikliği hakkının daha fazla ertelenmemesi gerektiğini ifade ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na çözüm çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlerden İdareye Kadro Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı
Batman’da feci kaza Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:59:42. #7.12#
SON DAKİKA: Öğretmenlerden İdareye Kadro Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.