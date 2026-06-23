Öğretmenlerden TBMM'ye Ziyaret

(ANKARA) - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın, Ankara'da 8 gündür açlık grevini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenlere yaptığı görüşme çağrısının ardından, öğretmenlerden oluşan bir heyet Meclis'e gitti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan'ın çağrısı üzerine 11.30'da Sendikamızdan bir heyet ile Sayın Gürcan arasında görüşme gerçekleşecektir."