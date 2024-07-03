Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Tartışmalı Başladı - Son Dakika
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Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Tartışmalı Başladı

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, CHP'li milletvekillerinin eleştirilerine maruz kaldı. CHP'li vekiller, kanun teklifinin usule uygun olmadığını ve Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Komisyon Başkanı ise eleştirilere karşılık, sürece devam edeceklerini belirtti. Kanun teklifi, Adalet Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandığı gerekçesiyle eleştirildi.

03.07.2024 16:13
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(TBMM)- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tartışmalı başladı. Komisyondaki CHP'li milletvekilleri, kanun teklifinin TBMM'de Adalet Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmediği, milletvekilleri tarafından hazırlanmayıp " Milli Eğitim Bakanlığı'nda hazırlandığı" gerekçesiyle Anayasa'ya aykırı olduğuna dikkati çekti. Komisyon Başkanı Mahmut Özer, yapılan eleştirilere yönelik, "Biz sürece kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Mahmut Özer Başkanlığı'nda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyona eğitim sendikaları da katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, komisyonun üsule uygun çalışmadığına dikkati çekti. Özçağdaş, şunları söyledi:

"1 milyon 154 bin öğretmenin gözü, kulağı burada usül olarak itirazımız var. Anayasa Mahkemesi Kararı'na göre 9 ay süre verdi, 27 Haziran 2024 mevcut iktidar bu yasa teklifini AYM süresini aştı. Bu konu sendikalar düzeyinde görüşülmedi, sendikalarla görüşmedi. Teklifte imzacı vekil var ama bu bakanlığın hazırladığı kanun teklifi... Bunu nereden anlıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasından anlıyoruz. 'Biz bunu hazırladık, külliyede görüşüldü vekillere imzalatıp vereceğiz' diyor. Bu kanun her maddesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir kurumdan görüş almadığı için bu kanun son güne kalmış, Meclis'e getirilmiş ve milletvekilleri imzalamıştır. Bu teklif buraya geldiğinde, Adalet ve Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi gerekirdi. 20 milyon öğretmen bir gün kala geliyor o geldikten sonra diğer komisyonların tartışması için söyleniyor, doğal olarak Adalet ve Plan Bütçe Komisyonlarımız bunu görüşemeyiz demişler. Kendi komisyonlarını bile toplamamışlar. Burada yasama kurnazlığı söz konusu. Usül açısından bu doğru değildir. 26'sında gönder diğer komsiyonlar görüşemesin 3 Temmuz'da komisyonda görüşelim bu böyle olmaz."

Komisyonlara, kanun teklifinin tartışabileceği kadar süre verilmemesini Özçağdaş, "Bu da AYM'den dönüyor olacaktı. Ne olacaktı 1 milyon 154 bin öğretmenin sorunları yine ertelenmiş olacaktı... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi'ni geçirmek endişesiyle 10 gün içinde bu kanunu buradan geçirmek istiyor" dedi.

"Komisyonlar ek süre istemediler"

Komisyon Başkanı Mahmut Özer Özer, konuşmalara müdahale ederek, "Komisyonlarımıza yazılarımızı gönderdik ama komisyonlar ek süre istemediler. Biz sürece kaldığımız yerden devam edeceğiz, eleştirileriniz için teşekkür ederiz" dedi.

Emir: "Bu kanun teklifi en kısa sürede AYM'den dönecek"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Özer'in sözlerini eleştirerek, "Sizin komisyonlara ısrarla yazı yazamayacağınızın farkındayız daha önce böyle bir kanun komsiyondan geçti ama Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bu komisyonları bir mutfağa dönüştürmediğimiz için en kısa sürede AYM'den döndüğünü gördük. Bu kanun teklifi usül açısından doğru değil, Anayasa aykırı" diyerek kanun teklifinin Adalet Komisyonu ve Plan Bütçe komisyonlarına tekrar sunulmasını talep etti.

"Yangından mal mı kaçırıyoruz"

Özer'in sözlerine, komisyonun diğer üyelerinden, "Burada önemli bir şey konuşuyoruz, yangından mal mı kaçırıyoruz" diyerek tepki gösterdiler. Özer, "Yangından mal kaçırma durumu yok, komisyonlar ek süre istemediği sürece onları zorlama durumum yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik, Spor, Politika, Güncel, Son Dakika

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