Okan Bayülgen'den Yeniden Drakula - Son Dakika
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Okan Bayülgen'den Yeniden Drakula

Okan Bayülgen\'den Yeniden Drakula

Okan Bayülgen'in yönettiği Drakula oyunu, Maximum Uniq Hall'da prömiyerini yaptı.

17.11.2024 12:47
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İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker'ın unutulmaz eseri "Drakula" romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği "Drakula" oyunu izleyicilerle buluştu.

BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahnelenmeye başlanan ve prömiyeri Maximum Uniq Hall'da gerçekleştirilen oyuna yoğun ilgi gösterildi.

Bayülgen'in Drakula'yı, bugüne kadar birçok sinema filmine de konu olan vampir avcısı "Van Helsing" karakterini Hayko Cepkin'in canlandıracağı oyunun gelecek yıl marta kadar olan biletleri satışa çıktı.

Şef Kemal Alpan'ın yönetimindeki oyundaki orkestrada ünlü caz piyanisti Uraz Kıvaner, caz davulcusu Ayhan Öztoplu, gitarist Sertan Küley ve Kurtalan Ekspres'in bas gitaristi Ahmet Güvenç yer alıyor.

Bayülgen, Drakula'yı yeniden yazarken hikayeyi romanın 77 yıl sonrasına taşıyor. Oyunda ayrıca Gizem Erdem, Nihal Usanmaz, Gökşen Ateş, Devrim Özder Akın, Korhan Başaran, Cüneyt Üstün, Su Sonia Herring, Onur Şenol, Dilay Yıldız ve Gürdal Tak rol alıyor.

Oyunun izleyicilerle buluşacağı diğer tarihler şöyle:

"Bugün Maximum Uniq Hall, 6-8 Aralık Maximum Uniq Hall, 16-17 Aralık Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu, 21-23 Aralık Ankara Congresium, 15-16 Ocak 2025 ile 22-23 Ocak 2025 Maximum Uniq Hall, 27 Ocak 2025 Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), 10, 11 ve 27 Şubat ile 12, 13 ve 27 Mart Maximum Uniq Hall."

Kaynak: AA

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