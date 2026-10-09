Okinawa meclisi, ABD askeri gözaltına alınınca anlaşmanın gözden geçirilmesini istedi - Son Dakika
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Okinawa meclisi, ABD askeri gözaltına alınınca anlaşmanın gözden geçirilmesini istedi

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Okinawa eyalet meclisi, bir ABD askerinin Naha'da bir kadını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'nın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Meclis, benzer olayların tekrarlanmaması için ABD ordusundan önlem almasını istedi.

Japonya'nın Okinawa eyalet meclisi, bir ABD askerinin cinayetle suçlanmasının ardından Japonya ile ABD arasındaki Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'nın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre Okinawa eyalet meclisi, ABD'li deniz piyadesi Devin Ballard'ın Naha kentinde bir kadını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından meclisten çıkan kararda, ABD ordusundan benzer olayların tekrarlanmaması için önlem alması ve iki ülke arasındaki Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'nın kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi istendi.

Japonya ile ABD arasında imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması, Japonya'da konuşlu ABD askerlerinin hukuki statüsünü ve askeri tesislerin kullanımına ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

Olay

Okinawa eyaletinde, 3 Ekim'de, 20 yaşındaki asker Ballard, Anna Yagi adlı kadını öldürdüğü ve eşyalarını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Olay, ABD askeri üslerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Okinawa'da tepkiye yol açmıştı.

Okinawa'da uzun süredir ABD askeri varlığı ve askerlerin karıştığı belirtilen suçlar nedeniyle tartışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA
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