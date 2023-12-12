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Oktay Derelioğlu'nun trafik kavgasında yaralanmasına ilişkin iddianamede ceza talebi - Son Dakika
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Oktay Derelioğlu'nun trafik kavgasında yaralanmasına ilişkin iddianamede ceza talebi

Kadıköy'de eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun trafikte yol verme kavgasında yaralanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 2 şüphelinin kasten yaralama suçundan cezalandırılması talep edildi.

Oktay Derelioğlu\'nun trafik kavgasında yaralanmasına ilişkin iddianamede ceza talebi
12.12.2023 - 16:24,  Güncelleme: 16:28
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Kadıköy'de, eski futbolcu ve teknik direktör Oktay Derelioğlu'nun trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 2 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan 4 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Oktay ve eşi Başak Derelioğlu'nun içinde bulunduğu aracın, kardeş olan şüpheliler Nurettin ve Zekai Karaçoban'ın kullandıkları aracın önüne geçmesi üzerine tarafların tartışma yaşadığı belirtildi.

İddianamede, çıkan tartışma sonucunda şüphelilerin, müşteki Oktay Derelioğlu'nu, basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde yaraladıkları kaydedildi.

Şüpheliler Nurettin ve Zekai Karaçoban'ın "kasten yaralama" suçundan 1 yıl altışar aydan 4 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban ile müştekiler Oktay Derelioğlu ve Başak Derelioğlu hakkında, "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer Sokak'ta, 5 Aralık'ta teknik direktör Derelioğlu ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol vermeme meselesinden çıkan kavgada Derelioğlu darbedilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Nurettin ve Zekai Karaçoban "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Görüntüde, bir kişinin araçtan inerek Derelioğlu'nun otomobilinin yanına gelmesi, kapıyı açmaya yönelirken Derelioğlu'nun araçtan inmesi ve taraflar arasında yaşanan kavga yer almıştı. Ayrıca görüntülere, Başak Derelioğlu'nun araya girmesi, çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı tarafların birbirlerine tekmelerle saldırmaları ve yere yuvarlanmaları da yansımıştı.

Kaynak: AA
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Oktay Derelioğlu, Cumhuriyet, Kadıköy, Güvenlik, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Oktay Derelioğlu'nun trafik kavgasında yaralanmasına ilişkin iddianamede ceza talebi - Son Dakika
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