Okullarda Güvenlik Toplantısı

20.04.2026 15:06
Ula'da eğitim kurumlarında huzur için güvenlik toplantısı yapıldı, önlemler değerlendirildi.

Ula ilçesinde, eğitim kurumlarındaki huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yaldır, İlçe Emniyet Amiri Hasan Avdan ile okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilçedeki okullarda huzur ve güven ikliminin korunmasına yönelik yürütülen mevcut çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler, okul çevrelerindeki güvenlik uygulamaları ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Ayrıca, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla alınabilecek ilave önlemler üzerinde duruldu.

Okul giriş-çıkış saatlerinde güvenliğin artırılması, servis denetimleri ve çevresel risklere karşı alınacak tedbirler de gündeme geldi.

Toplantı, ilgili kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
