Okuyan: AKP, İmamoğlu'nu yargılayarak süreci bölüyor

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin, "Kamuoyunda etki yaratacak bir savunmayı engellemeye çalışıyorlar. AKP iktidarı döneminde savunmanın işi tersine çevirdiği durumlar hep engellendi. CHP'nin tabanı da yönetimi de yoruldular. AKP de herhalde bunu istiyordu" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Küba'ya yaptığı ziyaretin ardından gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okuyan, ABD ablukası nedeniyle Küba'nın ciddi bir enerji krizi yaşadığını söyledi. Küba'ya petrol sevkiyatının son dönemde neredeyse tamamen durduğunu belirten Okuyan, ülkenin elektrik üretiminde büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti. Okuyan, son aylarda ülkeye petrol gelmediğini ve bu nedenle elektrik kesintilerinin arttığını dile getirdi.

Elektrik kesintilerinin ulaşım ve sağlık hizmetlerini de olumsuz etkilediğini aktaran Okuyan, hastanelerde yaşanan kesintilerin hastalar için risk oluşturduğunu söyledi. Okuyan, "ABD, Küba'nın boğazını sıkıp sonra 'başarısız ülke' diyor. Ama toplumda panik veya teslimiyet yok, protestolar yok. En çok etkilenen bölgelere gittik. Protesto yok aksine çözüm üreten çalışkan bir hava var" dedi. Rusya'nın Küba'ya petrol gönderme konusunda verdiği sözün yerine getirilmediğini savunan Okuyan, Çin ve Rusya'nın ABD ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediğini ifade etti. Okuyan ayrıca Türk Hava Yolları'nın Havana seferlerini geçici olarak durdurmasının Küba için önemli bir sorun oluşturabileceğini belirtti.

"Küba'ya ABD müdahalesi bekleniyor mu?" sorusuna da yanıt veren Okuyan, "Doğrudan bir saldırı beklememek büyük bir zayıflık olur. Bir saldırı bekliyorlar. 'İstemeyiz' diyorlar ama 'ABD Küba'yı başka ülkelerle karıştırıp saldırırsa yanıtı çok sert olur' diyorlar. Küba halkı gayet moralliler" dedi."

"Trump cahil ve kuralsız hareket etsin diye göreve getirilmiş bir adam"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve ardından yaşanan çatışmalarla ilgili de konuşan Okuyan, "Savaşı şu ana kadar olan kısmını ABD ve İsrail psikolojik olarak kaybetmiştir. Trump savaşı 'İran'daki bazı çılgınlarla kendi savaşı' gibi sunuyor ama öyle olmadığı, dünya ekonomisini sarstığı görüldü. Amerikan toplumu buna hazır değil. İran hazırdı. ABD büyük asker kaybına uğramıyor. Fransa ilk kaybını verdi. Avrupa'daki toplumlar 'Bu savaş İran'daki kötü adamlara karşı' algısını yitirdi. Hedeflerde karmaşa var; nükleer mi, füzeler mi, rejim değişikliği mi? Burada bir başarı yok. İran ise beklenmedik bir direnç gösteriyor. Saldırı arttıkça İran'ın yanıtları sertleşiyor. ABD'nin karşısında ezik durmuyor. Bir de İran'da halk kenetlendi. ABD bu coğrafyayı tanımıyor. Trump hiç tanımıyor. Trump cahil ve kuralsız hareket etsin diye göreve getirilmiş bir adam" ifadelerini kullandı.

Din temelli yönetimine rağmen neden İran'a destek olduklarına ilişkin soruya ise Okuyan, "Değişim iç dinamiklerle olur. Dış müdahale geldiğinde, bu bizim karşıtlarımıza yönelse bile itiraz ederiz. İran'ın iç işlerine müdahale var, müdahale eden de ABD ve İsrail. Biz Irak'ta da benzer bir tavrı aldık. ABD'nin girdiği yere iyilik götürme olasılığı yoktur" diyerek yanıt verdi.

İsrail'in Türkiye'yi tehdit olarak görmesiyle ilgili soruya da yanıt veren TKP Genel Sekreteri, "Türkiye'de 'İsrail tehdidi' canlı tutuluyor çünkü bu durum Türkiye'yi ABD ve İsrail ile daha fazla iş birliğine itiyor. ABD'de bu mekanizmayı iyi tuttuğu için İsrail sopasını gösteriyor arada Türkiye'ye" dedi.

"AKP, savunmanın etkisini kırmak için süreci bölüyor ve erteliyor"

İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin ise Okuyan, "Kamuoyunda etki yaratacak bir savunmayı engellemeye çalışıyorlar. AKP iktidarı döneminde savunmanın işi tersine çevirdiği durumlar hep engellendi. CHP'yi de yordular. Bir yandan da yeni gelişmeler oluyor. Derseniz ki 'Benim gündemimde merkezi gündem cumhurbaşkanı adayımızın tutuklanmasıdır', hayatın gerçekleri bunun dışına çıkar. Dolayısyla CHP'nin tabanı da yönetimi de yoruldular. AKP de herhalde bunu istiyordu. Sokaktaki kimse artık İmamoğlu'nun aday olabileceğine inanmıyor. Fiili bir durumdan bahsediyorum. Bu bir siyasi operasyondur. AKP, savunmanın etkisini kırmak için süreci bölüyor ve erteliyor. CHP tabanı ve yönetimi bu meseleyle yoruldu. Sokaktaki insan artık 'İmamoğlu aday olabilir mi?' diye değil, 'Aday kim olacak?' diye soruyor. AKP de bu yorgunluğu ve belirsizliği istiyor" ifadeleriyle yanıt verdi.