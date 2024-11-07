Olcar Esnafı Ziyaret Etti

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, ilçedeki esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Olcar, ziyaretleri kapsamında Andırın Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi.
Taleplerini dinlediği esnafla sohbet eden Olcar, belediye olarak vatandaşların beklentilerine cevap verebilmek adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
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