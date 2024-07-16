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Ölmek üzere olan yavru şahini hayata bağladı

Tunceli'de, bir vatandaş yavruyken bulduğu yavru şahine gözü gibi bakıyor

TUNCELİ - Tunceli'de, ölmek üzere olan yavru bir şahin bulan Özgür Yeğin, yavruyu sahiplenerek hayata tutunmasını sağladı. Şahini elle besleyen Yeğin, tamamen büyümesiyle yeniden doğal ortamına bırakacağını ifade etti.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Geriş Köyü'nde yaşayan Özgür Yeğin, yaklaşık 2 ay önce bir ağacın altında ölmek üzere olan yavru bir şahin buldu. Annesi tarafından yuvadan atıldığı ya da düştüğü tahmin edilen şahini eve götüren Yeğin, beslenmesini yaparak hayata tutunmasını sağladı. Şimdilerde oldukça büyüyen şahini ağaca yaptığı kafeste besleyen Yeğin, kuşu doğada tek başına yaşayabileceği duruma gelince salacağını söyledi.

Şahini ağacın altında bulduğunu belirten Yeğin, "Bulduğumuz zaman halsiz ve ufak bir yavruydu. Neredeyse ölecekti. Besledik. Şu anda bayağı büyüdü. Çok güzel bir kuş oldu. Onu tekrardan doğasına bırakacağız. Bizim ne kadar yaşam hakkımız varsa bu kuşun da bütün canlıların da bu doğada yaşama hakkı var" dedi.