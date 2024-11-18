Oltu ilçesinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Gökçedere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzeri olay yerine itfaiye sevk edildi.
Kısa sürede büyüyerek ev ve ahıra sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Oltu'da Yangın: Ev ve Ahır Küle Döndü - Son Dakika
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