Oluç'tan Bütçe Eleştirisi - Son Dakika
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Oluç'tan Bütçe Eleştirisi

Saruhan Oluç, asgari ücretin düşük tutulmasını siyasi bir tercih olarak eleştirdi.

13.11.2024 19:27
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DİLAN KUTLU & NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu DEM Parti Grup Sözcüsü Saruhan Oluç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinde Bakan Vedat Işıkhan'a, "enflasyon-faiz" eleştirisi yöneltti. Oluç, "Enflasyon, ücret maliyetlerinden kaynaklanmıyor, bunu ileri sürerek, asgari ücreti, emekçilerin ücretini düşük tutuma anlayışı aslında bir siyasi ve sınıfsal tercih. Nedir bu tercih sermayeden olan tercih.  Asgari ücreti düşük tutmayı savunduğunuzda, aslında sermayeden yana tercihinizi verilere yansıtmayan bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Ücretlerden kaynaklı bir enflasyonla karşı karşıya değiliz, bu halkı da işçiyi de emekçiyi de yanıltmaktır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu DEM Parti Grup Sözcüsü Saruhan Oluç, iktidarın "enflasyonun ücret  maliyetlerinden kaynaklandığı" görüşünü eleştirdi. Oluç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a eleştirilerini şu şekilde ifade etti:

"Biz de Türkiye'de bir kriz yaşanıyor, ekonomide kriz yaşanıyor. Bu krizin ana nedenini siz kabul etmediğiniz için bir türlü. Ünlü enflasyon-faiz meselesinden kaynaklanan bir kriz yaşanıyor. Bu krizi aşmak için irrasyonel politikalardan vazgeçin rasyonel politikalara dönün deniyor. Bu rasyonel politikaları nasıl aşacak bu kriz, parasal daralma, kamu maliyesinde kemer sıkma, ücretlerin baskılanması... Ücretlerin baskılanması, sizin Bakanlığınızı ilgilendirdiği için söylüyorum.

"Ücretlerden kaynaklı bir enflasyonla karşı karşıya değiliz, bu halkı da işçiyi de emekçiyi de yanıltmaktır"

Mesele IMF uzmanları bir araştırma yapmış Avrupa Birliği ekonomilerinde, tüketici fiyatlarındaki artışın yüzde 40'nın ithal girdi maliyetlerinde kaynaklandığını tespit etmişler. Türkiye tipi bir ekonomi yapmaya çalıştınız. Enflasyon- faiz ünlü tezlerle. Onları bir kenara koyalım rasyonel ekonomi politikaları uygulanıyorsa demek ki Avrupa Birliği de Türkiye için örnektir. Burada da bakıldığında ISO 500 ve ikinci 500 şirkete burada da görünen kar tipi bir enflasyon. Yani ücret maliyetlerinden kaynaklanmıyor enflasyon ve bunu ileri sürerek, asgari ücreti, emekçilerin ücretini düşük tutuma anlayışı aslında bir siyasi ve sınıfsal tercih. Nedir bu tercih sermayeden olan tercih. Asgari ücreti düşük tutmayı savunduğunuzda, aslında sermayeden yana tercihinizi verilere yansıtmayan bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Ücretlerden kaynaklı bir enflasyonla karşı karşıya değiliz, bu halkı da işçiyi de emekçiyi de yanıltmaktır, bu sendikaları da yanıltmaktır bu sizin yanınızda duran sendikaları da yanlışa düşürüyor.

"İşsizlik Sigortası Fonu, işverenleri destekleme fonuna dönüşmüş vaziyette"

İşsizlik Sigortası Fonu, '300 kusür milyar TL birikti' dediniz. İşsizlik Sigortası Fonu, maalesef işverenlere yönelik sağlanan teşvik ve desteklerle İşsizlik Sigortası Fonu, işverenleri destekleme fonuna dönüşmüş vaziyette. Bu fonun giderleri içinde işsizlik sigortasının payı azalırken, işverenlere yönelik teşvik ve destekler artıyor. 2023 yılında fon giderleri içinde işçilere ödenen işsizlik ödeneğinin payı yüzde 18,5. İşverenlere yapılan desteklerin oranı -yüzde 67. Bu çok acayip bir şey değil mi? AK Partili vekiller kızıyorlar. İşsizlik Sigortası Fonu'nun çok önemli bir kısmı işverenlere peşkeş çekiliyor. 2017 yılından sonra fondan işverenlerin aldığı teşviklerin toplamı işsizlik ödeneğinden fazla görünüyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Oluç'tan Bütçe Eleştirisi - Son Dakika

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